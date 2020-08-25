ВРУ приняла решение: украинцам повысили минимальную зарплату до 5 тысяч гривен

Верховная Рада приняла президентский законопроект №3963 “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”. За документ в первом чтении проголосовали 326 депутатов. За закон в целом проголосовали 295 парламентариев.

Об этом сообщает Зеркало недели

“Основной целью законопроекта является повышение в текущем году размера минимальной заработной платы и определения объемов ресурсов для финансового обеспечения реализации соответствующего предложения”, – говорится в пояснительной записке.

В частности законопроект предусматривает повышение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5000 гривень в месяц. В пояснительной записке указано, что это на 5,86% больше нынешней минималки.

“Вместе с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС) и минимальной заработной платой, сложившееся в текущем году предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС и установления его в размере 2225 гривень (повышение составит 5,86 процента)”, – указано в пояснительной записке.