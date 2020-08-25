В Северодонецке на День Независимости Украины прошел митинг против власти, – СМИ

Митинг против отмены проведения местных выборов 25 октября в Северодонецке и Лисичанске прошел во время официального празднования 29 годовщины Дня Независимости Украины возле здания областного театра в Северодонецке.

Об этом пишет издание Зміст

Так, в то время, когда в помещении театра проходила официальная торжественная часть празднования с участием руководства Луганской ОВГА, на улице возле театра разместилась группа протестующих в количестве около ста человек.

Участники митинга держали плакаты с надписями «Гайдай, голос отдай», «Имею право голоса» и «Гайдая в отставку».

При этом люди также скандировали «Гайдай, голос отдай». На вопрос о том, представляют ли протестующие любую политическую силу, некоторые участники митинга ответили, что «денег за это им никто не платил».

В то же время, некоторые участники митинга утверждали, что цель митинга – отставка действующего председателя Луганской ОВГА Сергея Гайдая и не могли назвать запланированную на 25 октября дату проведения местных выборов в стране.

Также отметим, что подвоз участников митинга был организован с помощью как минимум трех автобусов.

Напомним, 8 августа ЦИК определила перечень территориальных громад Донбасса, где будут проходить выборы. В перечень общин вошли 10 ОТГ из четырех районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Таким образом, на территории городов Северодонецк и Лисичанск выборы не состоятся. Руководство городами остается за ранее введенными военно-гражданскими администрациями.