По случаю Дня Независимости Украины жителей Луганщины отметили госнаградами

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Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом № 335/2020 отметил государственными наградами по случаю Дня независимости многих украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Среди них – жители Луганщины.

В частности, орденом “За заслуги” III степени отмечено председателя совета адвокатов Луганской области Александра Мельникова.

Также присвоено ряд почетных званий.

«Заслуженный учитель Украины» – учителю Просторовской общеобразовательной школы I-III ступеней Белокуракинского районного совета Владимиру Чижевскому;

«Заслуженный работник образования Украины» – директору учебно-научного института педагогики и психологии государственного учреждения «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» Елене Караман;

«Заслуженный работник образования Украины» – начальнику станции Рубежное 2 класса структурного подразделения «Станция Попасная» регионального филиала «Донецкая железная дорога» Василию Штабе;

«Заслуженный юрист Украины» – судье хозяйственного суда Луганской области в отставке Любви Иноземцевой.