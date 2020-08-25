По случаю Дня Независимости Украины жителей Луганщины отметили госнаградами

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом № 335/2020 отметил государственными наградами по случаю Дня независимости многих украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Среди них – жители Луганщины.
В частности, орденом “За заслуги” III степени отмечено председателя совета адвокатов Луганской области Александра Мельникова.
Также присвоено ряд почетных званий.
«Заслуженный учитель Украины» – учителю Просторовской общеобразовательной школы I-III ступеней Белокуракинского районного совета Владимиру Чижевскому;
«Заслуженный работник образования Украины» – директору учебно-научного института педагогики и психологии государственного учреждения «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» Елене Караман;
«Заслуженный работник образования Украины» – начальнику станции Рубежное 2 класса структурного подразделения «Станция Попасная» регионального филиала «Донецкая железная дорога» Василию Штабе;
«Заслуженный юрист Украины» – судье хозяйственного суда Луганской области в отставке Любви Иноземцевой.