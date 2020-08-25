НВФ применили против украинских военных БПЛА

24 августа, в День Независимости Украины, на большинстве участков ответственности подразделений ВСУ обстрелов противника зафиксировано не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“В то же время, за минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17”, – сказано в сообщении.

В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности боевых бригад ВСУ по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере, добавили в пресс-центре.