Зеленский верит в завершение войны на Донбассе в этом году

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Вооруженные действия на территории Донецкой и Луганской областей могут завершиться уже к концу текущего года. В такой сценарий развития событий верит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Euronews, передает Главред

По словам гаранта, политик действительно очень хочет и верит, чтобы война на Донбассе завершилась как можно быстрее. Причем, чтобы это произошло в этом году.

Президент утверждает, что его команда демонстрирует более эффективные действия в таком направлении, чем предыдущая власть.

“Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления – никто такого не делал “, – пояснил он