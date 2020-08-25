Зеленский верит в завершение войны на Донбассе в этом году

Вооруженные действия на территории Донецкой и Луганской областей могут завершиться уже к концу текущего года. В такой сценарий развития событий верит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Euronews, передает Главред

По словам гаранта, политик действительно очень хочет и верит, чтобы война на Донбассе завершилась как можно быстрее. Причем, чтобы это произошло в этом году.

Президент утверждает, что его команда демонстрирует более эффективные действия в таком направлении, чем предыдущая власть.