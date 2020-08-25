В Киеве пьяная молодежь устроила опасное ДТП – все закончилось бегством с места

В ночь на вторник, 25 августа, в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля Фольксваген. Виновники аварии скрылись с места происшествия.

Об этом сообщили в Telegram-канале “ДТП. Киев”, опубликовав фото с места аварии.

Как видно на опубликованных кадрах, в результате аварии оба транспортных средства получили повреждения. Очевидцы говорят о пострадавших.

“ДТП с пострадавшими в Киеве на Петровке: молодые пьяные ребята на #ВО2272ВС протаранили Фольксваген и убежали”, – сказано в подписи к фото.

Напомним, что раньше в Шевченковском районе Киева, вблизи парка “Радуга” произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

Как сообщал “источник”, в понедельник, 24 августа, в Киеве произошла авария с квадроциклом, пострадали два человека.