Пес потерял любимую игрушку и стал коллекционером – фото его “сокровищ” развеселило сеть

Золотистый ретривер по имени Брюс однажды во время игры со своим хозяином Лео Айсенхуром потерял любимую палку – и это сделало его настоящим коллекционером.

Историю рассказывает Bored Panda.

4-летний пес после зимнего шторма, когда его любимая палка попала под снег и потерялась, был чрезвычайно расстроен.

“В течение следующих нескольких дней он приходил в абсолютное безумие каждый раз, когда мы выходили на улицу, неустанно ища свою палку. Он копался, как сумасшедший, и даже зарывался головой в снег, пытаясь найти ее”, – рассказал Лео.

По его словам, после этого Брюс начал собирать все палки, которые попадаются ему на глаза – в его коллекции таких уже более 50.

“Брюс, кажется, не разбирается в различиях, так как он любит палочки всех форм и размеров. Мы живем возле ручья, который часто бывает наводнен, поэтому у него всегда есть прекрасный выбор коряги на улице”, – пояснил Айсенхур.

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