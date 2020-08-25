В Индии жилая многоэтажка рухнула за секунды – в смертельной ловушке оказались десятки людей

В индийском городе Махад неожиданно рухнул пятиэтажный дом, который был построен всего 10 лет назад. Под завалами оказались около 70 человек.

Об этом сообщает издание Millenniumpost.

В доме, который развалился на глазах у прохожих, было 47 квартир. В данное время известно, что один из жильцов погиб, еще 17 человек были травмированы. Под завалами оказалось еще 70 человек, 25 из которых уже удалось спасти.

На месте происшествия работают спасатели и кинологи с собаками.

Представители местной власти предполагают, что трагедия произошла из-за проливных дождей. В это время года в Индии длится сезон муссонов, и мощных потоков воды не выдерживают даже недавно построенные дома.

Известно, что обвалившийся дом был возведен всего 10 лет назад.

Как сообщал “источник”, в результате взрыва в многоэтажном доме в российском городе Ярославль погибли три человека.