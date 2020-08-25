Мать двух детей пытались выбросить из квартиры, но она посмеялась последней – не ожидал никто

Одинокая мать двух детей Соня Ли переживала непростое время, поскольку потеряла работу в местной пищевой сети, а затем ей сказали, что ее выселяют из квартиры, поскольку она поздно платила арендную плату.

Об этом пишет Mirror.

Женщину из Хьюстона, штат Техас, попросили покинуть квартиру самым жестоким образом. Соня обнаружила “бессердечную” записку, приклеенную к ее входной двери, на которой был изображен смайлик рядом с гигантской надписью: “Угадай, кто переезжает? Ты”.

Под этим было сказано: “Оплатите задолженность или освободите свою квартиру и сдайте ключи в офис аренды до 18:00 сегодня”.

Разочарованная мама поделилась фотографией письма в интернете, подписав свой пост: “Вы думаете, что забавно унизить человека, испытывающего финансовые трудности, с помощью смайлика: “Угадайте, кто сегодня переезжает?” В этом не было ничего смешного”.

Ее пост быстро стал вирусным, и была создана страница на Go Fund Me, чтобы помочь ее семье. Целью страницы было собрать 3 380 долларов для покрытия просроченной арендной платы, но с тех пор было пожертвовано колоссальные 37 899 долларов.

Говоря с журналом People о письме о выселении, Соня призналась: “Я была в ярости, я не собираюсь лгать. Я чувствовала, что они враждуют с жильцами через эту ситуацию, и это было бессердечно, особенно во время пандемии. Многие люди потеряли работу. Многие люди не могут получить ресурсы. Я мать-одиночка с двумя мальчиками. Я стараюсь изо всех сил, и я очень трудолюбивая женщина”.

Отмечается, что владелица жилого комплекса извинилась за уведомление и сказала, что создавший его менеджер был наказан. Но, похоже, Соня посмеялась последней, так как теперь у нее новый дом и новая работа благодаря доброте незнакомцев.