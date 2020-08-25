Штрафы за нарушения ПДД в Украине можно уменьшить – этот “трюк” понадобится всем водителям

В Украине нарушителей правил дорожного движения уже не первую неделю “ловят” камеры автовидеофиксации, которые стали неприятным “сюрпризом” для водителей, но все же на штрафах можно сэкономить.

“источник” рассказывает, что нужно знать.

“Письма счастья”, которые уведомляют владельцев транспортных средств о нарушениях и штрафах, которые им придется заплатить, приходят почтой, но есть нюанс: если не оплатить штраф вовремя, то его сумма удвоится.

Есть возможность и уменьшить штраф – его нужно оплатить в 10-дневный срок, тогда сумма будет вполовину меньше, поэтому о нарушении и наказании за него лучше узнать заранее с помощью официальных сайтов или приложений.

Как узнать о нарушениях и штрафах

Сайт МВД

Проверить наличие штрафов можно на сайте МВД по ссылке: https://bdr.mvs.gov.ua/. Для этого нужно ввести номер авто и указать на выбор один из своих документов:

идентификационный код;

серию и номер паспорта;

серию и номер удостоверения водителя;

номер постановления о штрафе.

Затем подтвердить, что вы не робот и нажать “Проверить”.

Мобильное приложение

Пользователи iOS могут установить приложение “Штрафи UA” – в нем нужно указать свой ИНН и email. Штраф можно оплатить картой любого банка, не выходя из приложения.

Пользователи Android могут воспользоваться приложением “Штрафы ПДР”. Там нужно ввести те же данные, что и на сайте МВД: номер авто и один из перечисленных выше документов.

Telegram-боты

Проверить наличие штрафов можно в популярном Telegram-боте @OpenDataUABot и боте МВД “Штрафы ПДР”. Для проверки нужно ввести те же данные, что и на сайте или в приложении.

Интернет-банк “Приват24”

“ПриватБанк” также позволяет своим клиентам проверить наличие штрафов и оплатить их в “Приват24” и мобильной версии приложении для Android и iOS.

Электронный кабинет водителя

Еще один способ узнать о штрафе – проверить данные в “Электронном кабинете водителя”. Для этого понадобится электронная цифровая подпись или BankID.