“Приятно слушать”: Кравчук неожиданно похвалил российскую пропагандистку Скабееву

Первый президент Украины, руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Леонид Кравчук заявил, что ему было интересно общаться с российской пропагандисткой, ведущей программы “60 минут” Ольгой Скабеевой во время телевизионного эфира на федеральном кремлевском канале “Россия 1” .

Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

На вопрос ведущего, удалось ли ему “положить на лопатки” пропагандистку Скабееву, Леонид Кравчук ответил, что это не тот человек, которого бы он хотел поставить на место во время публичной дискуссии. По его словам, он не считает ее противником, в отличии ор российского президента Владимра Путина и даже уважает ее.

«Она – энергичная, настойчивая, эмоциональная. Мне было приятно слушать, как она говорит», – отозвался о пропагандистке Кравчук, заметив, что никогда “не пойдет в словесную атаку на журналистов”.

При этом, первый украинский президент сравнил журналистов с “разведчиками, которые ходят по тонкому лезвию ножа”, за которыми стоят миллионы людей.

Напомним, что в конце июля Кравчук общался со Скабеевой в прямом эфире, шутил с пропагнандистской о своем предшественнике Кучме, спорил чей Донбасс и кто начал войну.

Как сообщал “источник”, ранее руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук накануне очередного раунда переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) заявил, что чувствует, что российские власти “хотят, чтобы на Донбассе был мир”.