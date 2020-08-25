В Харькове на улице заметили роскошное авто – таких всего 100 в мире

В Харькове на фото попала редчайшая модель автомобиля – BMW i8 Protonic Frozen Yellow Edition.

Об этом сообщается в Instagram “Автомобили Харькова”.

Отмечается, что таких автомобилей было выпущено всего 100 экземпляров.

“Очередное пополнение в автопарк Харькова. Редчайшая BMW i8 Protonic Frozen Yellow Edition. Почему редкая? Потому что в этом цвете их было выпущено всего 100 штук!”, – сказано в публикации.

“источник” также рассказывал, что недавно в Одессе заметили редкий американский автомобиль Chrysler Prowler, который либо половину жизни провел в частной коллекции, либо был ввезен совсем недавно, ведь ранее этот экземпляр никто не видел.

Кроме того, в Одессе заметили шикарный автомобиль – суперкар McLaren, стоимость которого – около 200 тыс. долларов.