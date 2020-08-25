Девушка влюбилась в парня другой веры и лишилась волос – ее жизнь превратилась в “ад”

Родственники-боснийцы во Франции избили и обрили наголо 17-летнюю мусульманскую девочку за то, что она встречалась с 20-летним сербским христианином.

Об этом рассказывает The Sun.

Девочку подвергли жестокому наказанию родители-боснийцы в восточном городе Безансон. У нее сломано ребро и синяки на теле.

“Бритая и избитая, потому что любила христианина. Глубоко потрясен актом пыток над этой 17-летней девушкой. Это варварство требует самого сурового наказания“, – написал в Twitter министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин.

Отмечается, что девушка вместе со своей семьей приехала из Боснии и Герцеговины два года назад. Ее семья и семья ее парня жили в одном доме, знали друг-друга и имели неплохие отношения.

“Но когда они заговорили о браке, родители девушки сказали ей: “Мы мусульмане, ты не можешь выйти замуж за христианина“, – рассказала заместитель прокурора Маргарет Париетти.

Родители девочки, тетя и дядя, боснийско-мусульманского происхождения, были задержаны полицией и освобождены под судебный контроль. Им запрещено связываться с девушкой, которая находится под защитой.

“Их будут судить за “насилие над несовершеннолетними”. Семья девушки забрала у нее телефон и не позволила связаться со своим парнем до того, как пара сбежала“, – добавила она.

По словам прокурора, первый удар девочке нанесла мать. Потом к экзекуции присоединились другие родственники. А обрил ей голову дядя – брат отца.

Как сообщал “источник”, в Днепре мужчина на глазах десятков прохожих жестоко избил девушку ногами.