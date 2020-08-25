“Будь счастлива”: в России муж отомстил жене, устроив “дикий” погром на парковке

В России в Екатеринбурге вечером 23 августа мужчина несколько раз протаранил машину своей бывшей жены.

Об этом пишет Telegram-канал “Бушующий мир”.

Сообщается, что перед инцидентном мужчина отправил бывшей смс-сообщение со словами “Будь счастлива”. На видео видно, что видимо у мужчины накопилось много злости и обиды, так как наезжал на машину бывшей жены он снова и снова.

Интересно, что после того, как водитель повредил автомобиль своей бывшей супруги, он врезался в препятствие и потерял сознание.

Как писал “источник”, в Днепре поздно вечером 23 августа на Набережной Победы произошла авария, которая забрала жизнь женщины.