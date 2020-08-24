Женщина купила виноград и стала жертвой скорпиона – такого не ожидал никто

В городе Казань (Россия) женщина купила кисть винограда в популярной сети магазинов, а там притаился скорпион. Он укусил покупательницу.

Об этом рассказывает Telegram-канал Daily Storm.

Покупка была сделана 22 августа. Скорпион притаился на ягодах, заметить его было очень трудно. После укуса женщина попала в больницу и получила своевременную помощь. К счастью, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее “источник” сообщал, что на популярном украинском острове Джарылгач женщину укусил ядовитый каракурт. Она ходила босиком песчаными дюнами и не увидела насекомое, на которого случайно наступила.

В Великобритании мужчина чуть не потерял ногу после того, как его во время работы в саду укусил паук. Его нога увеличилась в размере, а к врачам мужчина попал с ужасной гнойной раной.