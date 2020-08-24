Легендарный легкоатлет Усэйн Болт заразился коронавирусом на вечеринке в день рождения

Многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом после вечеринки в честь своего дня рождения.

Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмен 21 августа устроил мероприятие в честь своего 34-летия. Однако через несколько дней после празднования он получил положительный результат теста на Covid-19.

Как известно, на вечеринке было много известных людей. На мероприятии присутствовал и форвард “Манчестер Сити” и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг.

Отмечают, что все гости веселились и танцевали, но никто не использовал медицинские маски и не соблюдал социальную дистанцию.

На своей Instagram-странице Болт опубликовал видеообращение. Он подтвердил диагноз и попросил всех беречь себя.

“Да, я заразился коронавирусом. Сейчас нахожусь дома, никаких симптомов у меня нет. Друзья, берегите себя”, – сказал он.

Как сообщал “источник”, в апреле знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт принял участие в забеге, в котором его соперником оказалось мототакси.