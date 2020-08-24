В эпопее с коронавирусом зафиксирован тревожный прецедент

По словам ученых, в мире зарегистрировали первый случай повторного заражения человека двумя разными штаммами Covid-19.

Об этом сообщает издание Metro.

Такой “находкой” стал 33-летний мужчина с Китая. Он переболел коронавирусом в конце марта этого года. Тогда у него в течении трех дней, с 29 марта, наблюдались кашель, лихорадка и головные боли. Его выписали из больницы 14 апреля, когда тест показал негативный результат.

15 августа мужчина снова получил позитивный результат, что свидетельствовало о болезни. Тест он делал в аэропорту, когда вернулся в Гонконг из Испании. Его снова доставили в больницу, но в это время у него не было никаких симптомов.

Получается, что мужчина повторно заразился коронавирусом через 4,5 месяца. Однако у него в двух случаях были обнаружены разные штаммы вируса.

Благодаря такому случаю ученые пришли к выводам, что иммунитет может быть “непродолжительным”, а вакцины не смогут обеспечить постоянную защиту. Но также ученые подчеркнули, что пока не стоит делать поспешных выводов.

“Так как иммунитет может быть непродолжительным после естественного заражения, вакцинация также должна быть рассмотрена для тех, у кого был один эпизод инфекции. Пациенты с предыдущей инфекцией Covid-19 тоже должны соблюдать меры эпидемиологического контроля, такие как всеобщий масочный режим и социальное дистанцирование”, – заявили ученые.

В то же время эксперты в Британии считают, что пока рано говорить о том, что это может значить в глобальном масштабе.

“Это очень редкий пример повторного заражения, и он не должен сводить на нет глобальные усилия по разработке вакцин против Covid-19″, – сказал профессор из Лондона Брендан Рен.

Как сообщал “источник”, в ВОЗ заявили, что второй волны пандемии Covid-19 можно избежать благодаря медикам.

Также ВОЗ прогнозирует, что последствия пандемии коронавируса в мире человечество будет ощущать еще в течение десятилетий после ее окончания.