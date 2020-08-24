К женщине в спальню пробрался злодей – спасение пришло моментально

В Австралии собака породы питбуль спасла 60-летнюю женщину от злоумышленника.

Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел 23 августа около 4 часов утра в городе Сидней. Там преступник пробрался в дом. Он прошел в хозяйскую спальню и пытался задушить спящую женщину.

Однако в этот момент в комнату ворвался неизвестный питбуль, который напал на мужчину. Он отвлек злоумышленника, а его жертва успела спрятаться в ванной.

Пострадавшая Сьюзан Бандера вызвала полицию. Но преступник скрылся с места происшествия. Вскоре его арестовали полицейские в доме, который находится в 15 минутах езды от дома женщины. Как оказалось, они знакомы, злоумышленнику 34 года.

Правоохранители обвинили мужчину во взломе, проникновении и нападении с целью убийства.

Как сообщал “источник”, под Хмельницким полицейская собака сумела разыскать пенсионерку, которая заблудилась и не могла попасть домой.