В Минске белорусы снова выходят на акции протеста – начались задержания

В центре Минска снова начали собираться протестующие, они хотели установить оборудование для “свободного микрофона”, но им не удалось, силовики начали задерживать белорусов.

Об этом сообщает TUT.BY.

“В 19:00 на площади Независимости стали собираться люди. Однако ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате “свободного микрофона”. Начались задержания”, – говорится в сообщении.

А протестующих возле станции метро “Пушкинская” начали предупреждать с транспарантов о наказании за участие в несанкционированных собраниях.

Милиционеры даже остановили парня, который нес с собой бело-красно-белый флаг.

По информации СМИ на площади в Минске сейчас около тысячи граждан.

Как ранее сообщал “источник”, член штаба опозицииВиталий Рымашевский заявил, что власти Беларуси готова отдать армии приказ стрелять на поражение по протестующим на митинге против президента страны Александра Лукашенко.