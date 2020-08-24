Республиканская партия выдвинула Трампа в президенты США

В понедельник, 24 августа, начался четырехдневный Республиканский национальный съезд, на котором должны официально выдвинуть Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах США.

Об этом сообщает ВВС.

Партийные съезды проходят раз в четыре года – они являются церемониальным венчанием кандидата в президенты от партии при подготовке к заключительному этапу предвыборной кампании.

Как действующий президент, Трамп является кандидатом де-факто, но это не официально, пока партия не обьявила об этом на съезде. В этом году это произойдет в конце четырехдневной конференции, которая завершится в четверг, 27 августа, большой речью президента.

Съезды прошлых лет были блестящими мероприятиями, собиравшими вместе тысячи делегатов, партийных лидеров, активистов и знаменитостей для приемов, выступлений и всеобщего раздумий о кандидате в президенты.

Но в этом году будет немного по-другому из-за пандемии коронавируса. Учасников сьезда будет намного меньше из-за карантинных правил, соблюдения дистанции и масочного режима.

Пандемия коронавируса сделала традиционный формат съезда непрактичным, но, похоже, республиканцы попытаются приблизиться к воспроизведению его ощущений. В отличие от демократов, у них будут зрители для многих своих выступлений.

Отметим, что делегаты штата голосуют в соответствии с результатами своих государственных праймериз – и в случае республиканцев они обязаны это сделать. Есть также свободные делегаты, которые могут свободно голосовать – это два члена национального комитета и председатель партии от каждого штата. С Трампом в качестве действующего президента некоторые штаты отказались от проведения первичных выборов в этом году и автоматически передали ему своих делегатов.

Официально Трамп примет номинацию в “реальном выступлении в четверг” в прямом эфире из Белого дома.

Ожидается, что съезд будет длиться 2,5 часа каждую ночь с понедельника по четверг с 20:30 EST (01:30 BST) до 22:00 EST.

Ранее “источник” сообщал, что по результатам опроса жителей США, действующего президента и лидера Республиканской партии Дональда Трампа готовы поддержать только 41% респондентов, тогда как за его конкурента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена, готовы проголосовать 50% опрошенных.