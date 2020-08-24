Положинский отказался от врученного Зеленским ордена

Украинский певец и шоумен, лидер группы “Тартак” Александр Положинский отказался от ордена, который вручил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает сам артист на своей Facebook-странице.

“Я даже не знаю, как на это правильно реагировать. Все свои важные награды я уже получил, а это – как какое-то издевательство. Еще песню взяли в какое-то попурри, меня не спросив. Есть какая-то процедура официального отказа?”, – написал Положинский и опубликовал видеообращение к главе государства.

Отметим, что на официальном сайте президента 24 августа опубликовали указ Зеленского о награждении государственными наградами по случаю Дня независимости Украины. В частности, Положинского наградили орденом “За заслуги” III степени за значительный личный вклад в государственное культурное развитие Украины.

Как сообщал “источник”, 24 августа в Украине отмечают День независимости, а в центре Киева выступили украинские артисты. Однако у некоторых артистов возникли вопросы к Офису президента.