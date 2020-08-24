Сотни людей: эксклюзивный фоторепортаж с Марша независимости в Киеве

В Киеве сегодня, 24 августа, происходит Марш независимости. В нем принимают участие ветераны АТО/ООС, общественные активисты.

Корреспондент “источник” сейчас находится на Марше и сделал интересные фото.

Колонна начала собираться в парке Шевченко, вблизи красного корпуса университета им. Т. Шевченко и в районе станции метро “Университет”.

По предварительным подсчетам, пришли более тысячи человек. Кто-то пришел с детьми, кто-то даже с домашними животными. Видно, что у всех очень хорошее настроение.

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Киевляне и гости столицы принесли с собой государственные, красно-черные флаги, также есть единичные государственные флаги Беларуси. В то же время отсутствует партийная символика.

Как сообщает “Укринформ”, отдельные колонны, или “коробки” формируют, в частности, военные капелланы. Отдельно в колонне буду идти активисты под лозунгом “#Free” – “получим Волю – восстановим Право”. Они хотят привлечь внимание к Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугар – фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Участники этой колонны одеты в футболки с портретами фигурантов этого дела.

Как писал “источник”, в Киеве состоится Марш защитников Украины. Возглавят его матери погибших участников боевых действий.