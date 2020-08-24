Оккупированный Донбасс ярко поздравили с Днем Независимости – боевиков ждет “сюрприз”

Накануне Дня Независимости на КПВВ “Майорск” в Донецкой области активисты из Бахмута запустили флаг Украины на воздушных шариках желтого и голубого цвета на оккупированную территорию.

Видео патриотической акции опубликовано на Facebook-странице “Вільне радіо”.

Участники акции отметили, что люди, проживающие на временно оккупированных территориях, должны знать, что они являются неотъемлемой частью Украинского государства.

“Мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью”, – подчеркнули они во время акции, перед тем, как преподнести боевикам “сюрприз”, отправив украинский флаг на неподконтрольную пока территорию.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве, на самом большом флагштоке в стране, высотой 90 метров, торжественно подняли огромный сине-желтый флаг. Его размер – 16 на 24 метра.