Зеленский назвал срок саммита лидеров “нормандской четверки”

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, они обсудили время проведения саммита лидеров “нормандской четверки”.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский обратил внимание на прогресс в направлении установления мира на востоке Украины и другие шаги, приближающие проведение очередной встречи “нормандской четверки” на уровне глав государств.

“Чтобы у нас получилось провести в ближайшее время, как можно скорее, встречу в нормандском формате – все подготовить и действительно продвигаться вперед. Сейчас есть ощущение, что команды работают неплохо. Как бы там ни было, но 29 дней нет боевых смертей и ранений. Я считаю, что это наша большая общая победа”, – отметил глава государства.

Маас заверил, что будет прилагать усилия для мирного процесса. Он также отметил, что встреча предоставит дополнительный импульс выполнению решений Парижского саммита “нормандской четверки”. По его словам, она запланирована на сентябрь 2020 года.

“Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября”, – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал “источник”, заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует в Кремле украинское направление, написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку). В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата, в рамках которого он встречался, в частности, с Ермаком.