Отец вышел на 15 минут: в Киеве ребенок погиб страшной смертью

В понедельник, 24 августа, в Киеве ребенок погиб страшной смертью, выпав из окна многоэтажки.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Трагедия произошла на Григоренко, 31.

“Мальчик 7 лет выпал из окна. Смерть наступила мгновенно. На месте работает следственно-оперативная группа. Говорят, отец вышел на 15 минут”, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео с одной из киевских многоэтажек, где ребенок едва не погиб – он вылез на подоконник. Инцидент произошел на улице Симферопольской в Дарницком районе Киева.

Также в Киеве произошла ужасная трагедия – трехлетний мальчик выпал из окна 9-го этажа. По предварительной информации, ребенок забрался на подоконник и попытался опереться на противомоскитную сетку, которая не выдержала его веса.