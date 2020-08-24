На Буковине коронавирус убил 32-летнего пациента – врачи говорят о критической ситуации

В Черновицкой областной больнице сегодня, 24 августа, умер молодой пациент, которому было 32 года.

Об этом рассказала врач-инфекционист медучреждения Ольга Кобевко на своей странице в Facebook.

“Сегодня мы имели потери. Умер очень молодой пациент – 32 года. Каждый должен сначала задуматься о глупостях, которые вы читаете, что коронавирус является легким, или даже, что его не существует”, – говорит Кобевко.

Кроме этого, по ее рассказам, сейчас в больнице находятся 78 больных с коронавирусом, шестеро из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, пациенты с COVID-19 продолжают поступать.

Ольга, работает с больными COVID-19 в “красной” зоне, она очень возмущена тем, что в регионе массово игнорируют карантин.

“У нас шесть критических пациентов и только четыре точки кислорода. В то же время проходят митинги людей, которые работают на рынках и в ресторанах за то, чтобы их не закрывать”, – рассказывает Ольга Кобевко

По ее словам, медицинская система должна быть обеспечена в полном объеме.

“А не так, как мы переводили одних больных на кислород, а других на концентратор”, – говорит врач и добавила, что сейчас в больнице недостаточно кислорода.

Также, по ее мнению, в стране нужен не только карантин, но и строгий контроль за соблюдением ограничительных мероприятий.

“Ко мне обратилась женщина, которая приехала из Италии на свадьбу. После этого у нее появились симптомы болезни. Я поинтересовалась, есть ли в Италии сейчас свадьбы – она сказала, что нет. Тогда я спросила, почему здесь пошли на свадьбу? Она ответила: “Это же Украина”. В Италии огромные штрафы за нарушение карантинных ограничений”, – рассказала Ольга Кобевко.

Врач отметила, что мест для больных с коронавирусом становится все меньше, а ситуация с наполненностью в Черновицкой областной больнице приближается к апрельскому пику, когда там было 90 пациентов.

Как писал “источник”, команда ученых из Университета Восточной Англии установила, что обычные таблетки от кровяного давления, которые принимают миллионы британцев, могут лечить Covid-19.