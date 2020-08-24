Под Черкассами в автопарке сожгли десять автобусов

Ночью 24 августа в Золотоношском автопарке Черкасской области неизвестные подожгли десять автобусов.

Об этом сообщает депутат облсовета Александр Лошков на своей Facebook-странице.

В результате пожара транспортные средства были полностью уничтожены огнем. Также пламя повредило и маршрутку.

По словам Лошкова, эти автобусы должны были в День Независимости Украины уехать в села района и по городу.

“Это – преступные методы конкурентов. Девяностые отдыхают. Хуже всего, что водители остались без работы”, – написал он и опубликовал фото с места ЧП.

Как сообщал “источник”, в Киеве в ночь на 17 августа подожгли автомобиль журналистов-расследователей программы “Схемы”. Чрезвычайное происшествие случилось возле дома, где проживает водитель.