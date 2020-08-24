Отравление Навального: в клинике сделали важное заявление

В немецкой клинике “Шарите” российскому политику Алекскю Навальному провели все необходимые обследования, они указывают на отравление.

Об этом сообщает “РБК”.

“Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция пока неизвестна”, – сообщили немецкие врачи.

Навальный находится в состоянии искусственной комы, его состояние “серьезное”, но непосредственной угрозы жизни политика сейчас нет.

В то же время они не исключили, что яд оставит последствия для нервной системы Навального. Сейчас его лечат противоядием Атропином.

Как сообщал “источник”, 20 августа Алексей Навальный был срочно госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи города Омск в тяжелом состоянии. Подозревают острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Он впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ.

В субботу, 22 августа, Навального доставили в клинику Charite в Берлине (Германия). В фонде Cinema for Peace, который организовал перевозку Навального, заявили, что состояние политика оценивается как стабильное.