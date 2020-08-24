Десятки мужчин жестоко поглумились над девушкой, которая решила с ними выпить – ей всего 16 лет

16-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию в номере отеля Red Sea в городе Эйлате на юге Израиля. Этот случай стал поводом для массовых протестов в Тель-Авиве и Иерусалиме против насилия в отношении женщин.

Об этом сообщает издание Mirror.

Свидетели утверждают, что в этом инциденте замешано до 30 человек, полиция пока задержала 11 мужчин, среди которых 9 несовершеннолетних. Среди задержанных – двое 27-летних парней, которых считают главными подозреваемыми.

Кроме непосредственных участников изнасилования арестован также управляющий отеля – за создание препятствий для расследования и неспособность предотвратить преступление.

В полиции сообщают, что жертва не остановилась в отеле, а пошла туда выпить с друзьями. В комнату ее отвели в состоянии “оцепенения”.

Один из свидетелей утверждает, что видел в коридоре большую группу людей, которые производили много шума. Камеры наблюдения в отеле также зафиксировали очередь в номер, в который отвели свою жертву насильники.

Сейчас 16-летняя девочка находится под защитой полиции. Она в нестабильном психическом состоянии, но готова выступить в суде.

Этот случай стал поводом для протестов против насилия в отношении женщин. В Тель-Авиве и Иерусалиме активисты вышли на улицы с транспарантами “Мы больше не будем молчать”.

Как сообщал “источник”, ранее в Индии недалеко от границы с Непалом нашли мертвой 13-летнюю девушку, ей выкололи глаза и отрезали язык после изнасилования.