Тихановская встретилась с топ-чиновником США: первые подробности переговоров

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе (Литва) с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Об этом сообщает “Интерфакс-Запад”.

Тихановская выразила готовность разрешить кризис в Беларуси через диалог о мирной передаче власти.

“Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. Также мы требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа”, – сказала она.

Кандидат в президенты также призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

“Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых, справедливых и свободных выборах”, – подчеркнула оппозиционер.

Как сообщал “источник”, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не будет баллотироваться в президенты в случае проведения в стране повторных выборов.