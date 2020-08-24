Без сознания бился в конвульсиях: беларус рассказал, как автозак таранил митингующих в Минске

Появились новые подробности того, как белорусские правоохранители жестоко обращались с митингующими на протестах.

Об этом изданию Tut.by рассказал парень, который был участником протеста.

“Автозак без сигналов и предупреждений въехал в толпу со спины”, – рассказал минчанин Никита Маликов, фитнес-тренер. На его глазах автомобиль силовиков прорывался через протестующих 9 августа возле стелы.

Никите повезло, так как автозак задел его по касательной, но он видел мужчин, которые пострадали от наезда и их увезли на скорой. Однако в МВД Беларуси и ГУВД Мингорисполкома ДТП с участием автозака не подтверждают.

Напомним, о наезде автозака на протестующих возле проспекта Победителей в Минске стало известно ближе к полуночи 9 августа. Очевидцы сообщили, что автозак ехал по проспекту Машерова со стороны улицы Заславской по направлению к проспекту Победителей. Само ЧП произошло метрах в двухстах от перекрестка Победителей и Машерова. Водитель спецавтомобиля сбил несколько человек, стоявших на проезжей части, не остановился и поехал дальше. Момент происшествия зафиксирован на видеокамеру.

“Было очень много людей. Самое страшное, что они сделали – вышли на проезжую часть. Но оружия, коктейлей Молотова ни у кого не было. Разговоры про то, что там были пьяные, наркоманы и проплаченные – это все ложь. Из всей многотысячной толпы я заметил человека четыре, которые были слегка подшофе”, – вспоминает Никита.

Парень рассказал, что люди пришли из-за того, что их голоса на выборах президента не были услышаны, а избиркомы “нарисовали какую-то “шляпу” на участках”. По словам Никиты, люди не были настроены агрессивно, они никого не атаковали, просто стояли в сцепке и кричали силовикам со щитами: “Милиция с народом” и “Опусти щиты”.

“Сперва милиции было немного, человек 80. И если бы люди хотели их атаковать, то это был бы вопрос одного натиска: людей было очень много. Потом к силовикам начало подъезжать подкрепление и по людям начали стрелять резиновыми пулями, взрывать шашки. Чтобы защититься от выстрелов, народ начал стягивать на проезжую часть мусорные баки. Людям никто не говорил, чтобы они расходились, силовики просто начали стрелять. Но со стороны народа ничего не было такого, чтобы к ним применялись такие меры. Автозак подъехал к протестующим со спины, когда они стояли лицом к стеле, напротив силовиков со щитами”, – рассказал очевидец.

По словам Никиты, спецавтомобиль сперва чуть притормозил, а потом газанул и поехал на людей. При этом он никаких предупреждающих сигналов не подавал.

“Когда автозак подъехал, к нему начали подходить люди с поднятыми руками. После этого водитель резко нажал на газ, поехал вперед и сбил людей. Один мужчина схватился руками за решетку на кузове авто. Считаю, он сделал это, чтобы не попасть под колеса”, – рассказывает он.

По предположениям Никиты, автозак сбил троих человек, которые не успели отпрыгнуть, но сам он отчетливо помнит только двоих: худого мужчину в джинсах, который зацепился за кабину автомобиля, и полного седого мужчину в шортах, которому раздробило ногу.

“Тот, который зацепился за кабину, потом упал. Я видел, что он был без сознания и бился в конвульсиях. Тот, которому раздробило ногу, был в сознании, но находился в шоке. Люди сразу оттащили их в сторону, потом приехали скорые”, – вспоминает Никита.

Стоит отметить, что следующий день, 10 августа, тогдашний глава Минздрава Владимир Караник сообщил госагентству, что 35-летний минчанин, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи. Диагноз мужчины при поступлении: закрытая ЧМТ легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушиб нижней губы, алкогольное опьянение – согласно анализу, уровень алкоголя в крови составлял 2,31 промилле. Состояние пациента медики оценили как удовлетворительное, никаких опасений оно не вызывало.

Как писал “источник”, хирург, завотделением Брестской городской больницы СМП Алексей Шпока (Беларусь) рассказал про свое дежурство 10 августа.