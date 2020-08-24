Корова и леопард стали друзьями и спят рядом – история поразила всех, но есть “нюанс”

В индийском штате Гуджарат между диким леопардом и коровой, которая содержится в хлеву у местных жителей, сложились необычно дружеские отношения: домашнее животное воспринимало хищника, словно своего ребенка.

Необычайную историю из жизни животных рассказывает издание Sunny Skyz.

Семья местных жителей однажды заметила, что к их корове начал наведываться леопард. При этом во время встреч, которые сначала происходили регулярно почти каждую ночь, хищник не выказывал агрессии, а со стороны коровы не было страха.

“Я не мог понять, почему леопард вел себя так, а более удивительным было то, что корова принимает своего врага и любит его, как своих телят”, – рассказывал хозяин домашнего животного.

По его словам, иногда корова даже облизывала голову “большой кошке”, словно своему ребенку.

Было много разных интерпретаций странного поведения животных. По одной из версий, раньше мать этого леопарда была убита, а корова дала ему молоко и родительское утешение.

Правда это или нет, неизвестно. Но странные встречи дикого зверя и домашнего животного продолжались почти полгода, пока леопард не исчез из окрестностей поселка.

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