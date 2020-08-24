В ближайшие дни на Луганщине удержится сухая и теплая погода

Завтра, 25 августа, в Луганской области ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 8-13 тепла, днем ​​26-31 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 11-13 тепла, днем ​​28-30 тепла.

по городу Луганск

Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 10-12 тепла, днем ​​29-31 тепла.

Прогноз погоды по области на 26 – 29 августа 2020

26.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.

27.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла

28.08 Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла.