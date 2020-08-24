В ближайшие дни на Луганщине удержится сухая и теплая погода

Завтра, 25 августа, в Луганской области ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла.
Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.
по городу Северодонецк
Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.
по городу Луганск
Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 10-12 тепла, днем 29-31 тепла.
Прогноз погоды по области на 26 – 29 августа 2020
26.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.
27.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла
28.08 Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла.
|29.08 Малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла.