Официант рассказал короткую историю одного регулярного заказа – она трагична

Официант рассказал короткую печальную историю одного регулярного заказа – она очень растрогала читателей.

Пользователь Reddit под ником kid-kobold опубликовал свой рассказ 24 августа.

По его словам, он работает в популярном кафе в Канаде последние два года.

«Большинству клиентов, которые часто сюда приходят, не нужно заказывать, потому что мы уже выучили их заказы. И один парень с таким «особым заказом» был очень добр ко мне, когда я только начинал», – рассказывает kid-kobold.

По его словам, заказ этого парня был первым, который он заучил на память.

«Он заказывал большой и средний кофе», – сообщил kid-kobold.

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И вот сегодня, 24 августа, первый день, как этот официант снова вышел на работу после карантина.

«Пришел этот парень. Увидев его, я тут же попросил коллегу, работавшей за стойкой, приготовить большой и средний кофе. Но в итоге парень забрал только большой», – рассказал kid-kobold.

«Впоследствии мой менеджер сказал мне, что этот парень больше не будет брать средний кофе, потому что это был заказ для его жены, которая умерла», – завершил свою историю официант.

За час эта история набрала на Reddit около 50 тыс. положительных реакций – это необычайно высокий показатель.