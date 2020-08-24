Девочка внезапно ожила накануне своих похорон – медики рассказали о страшной “аномалии”

В Индонезии 12-летнюю девочку, которую госпитализировали с хроническим диабетом и поражением органов, врачи объявили мертвой. Но когда ее тело начали готовить к похоронным процедурам, она внезапно подала признаки жизни.

Историю чудесного “воскрешения” рассказывает издание Mirror.

Девушка по имени Сити Масфуфа Вардах была госпитализирована в больницу в Проболинго в индонезийской провинции Восточная Ява. Врачи диагностировали у нее хронический диабет и тяжелое поражение внутренних органов, а 18 августа в 18:00 констатировали ее смерть.

Через час ее тело было доставлено домой, чтобы члены семьи могли начать похоронные процедуры. По словам отца девочки, когда ее тело опустили в ванну, умершая вдруг подала признаки жизни: у нее открылись глаза, сердце начало биться.

Девушку отвезли обратно в дом и вызвали врачей. Медики помогли девушке с респираторной поддержкой и кислородом, но, как сообщается, через час она снова скончалась.

После того, как ее смерть была подтверждена во второй раз, тело Сити снова обмыли и похоронили на кладбище деревни Ламбангкунинг.

Начальник местной полиции Мухаммад Дугель подтвердил этот инцидент.

Медицине известны случаи так называемого “возрождение трупа”, известного как синдром Лазаря или возврат спонтанного кровообращения (ROSC), который возникает у пациентов, которые “умерли” от сердечной недостаточности.

Согласно медицинским отчетам, 82 процента инцидентов, связанных с ROSC, происходят через 10 минут после подтверждения смерти человека после оказания респираторной помощи.

Как сообщал “источник”, ранее в России умерла пожилая женщина, которую живьем поместили в морг районной больницы.