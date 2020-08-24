Мужчина приютил бездомного – но история закончилась печально

Мужчина помог молодому бездомному, приютил его, помог ему с работой – но история закончилась грустно.

Ее поведал пользователь Reddit под ником Secondchances2020.

По его словам, чуть более года назад он встретил молодого бездомного в своем районе.

«У него была табличка с просьбой о помощи, он выглядел довольно молодо, поэтому я принес ему бургер и немного картошки фри», – рассказывает Secondchances2020.

На вопрос, сколько ему лет, бездомный ответил, что 18.

«По дороге я стал видеть его все чаще и чаще. И обычно приносил ему немного еды или пару долларов», – рассказывает мужчина.

Изображение с сайта Pixabay

По его словам, у них проходили 10-20 минутные разговоры.

«Он был хорошим парнем, которому просто не повезло в жизни», – сообщает Secondchances2020.

В результате мужчина спросил бездомного, не хочет ли он выполнять работу в его саду.

«Также я стал давать ему поручения, например, покупать для меня продукты. И платил ему немного денег», – сообщает пользователь Reddit.

По его словам, парень был счастлив.

«Примерно через 6 месяцев я нашел ему работу в небольшом местном гастрономе. И предложил ему свою свободную комнату за 100 долларов в месяц (просто чтобы возложить на него определенную ответственность)», – пишет мужчина.

По его словам, бездомный согласился и стал отличным соседом по комнате.

«Трансформация, которая произошла с ним, была невероятной. Ему действительно просто нужен был шанс в жизни», – пишет Secondchances2020.

А затем пришел период пандемии, был введен карантин, гастроном, в котором работал парень, закрылся.

А через несколько недель уволили с работы и самого Secondchances2020.

«Прошли месяцы, а я все еще не могу найти работу… Мои пособия закончатся через 2 недели. Вот и все. Я должен вернуться к маме, будучи взрослым мужчиной», – пишет Secondchances2020.

И теперь, по его словам, парню в 19 лет некуда идти.

«И я чувствую себя ужасно. Он не может пойти со мной к моей матери… У него осталась неделя, чтобы пожить у меня. Затем дом будет подготовлен для новых арендаторов», – пишет Secondchances2020.

По его словам, он нашел для парня приют и дал ему понять, что всегда будет с ним на связи, будет ему помогать.

«Часть меня чувствует себя ужасно, будто я подвел его и заставил вернуться к своей прежней жизни. И еще интересно, как долго людям разрешено оставаться в этих приютах? И безопасны ли они в отношении COVID?» – завершает свою историю Secondchances2020.