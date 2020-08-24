На Марше независимости случайно прожгли баннер файером

Во время Марша независимости в Киеве в понедельник, 24 августа, один из участников случайно прожег баннер файером.

Фото инцидента сделал корреспондент “источника” Александр Гончаров.

Неосторожность допустил на Майдане Независимости один из участников шествия из полка “Азов”.

Как видно на снимках, баннер загорелся и начал сильно дымить. Майдан Независимости на какое-то время буквально затянуло дымом.

Напомним, Марш независимости – это альтернативное официальной программе празднований шествие в центре Киева, которое проводят ветеранские организации Украины уже второй год подряд. В этом году в нем приняло участие несколько десятков тысяч людей.

Как сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский по случаю 29-й годовщины Независимости Украины произнес речь, в которой “попросил” своих оппонентов “не путаться под ногами у страны, которая движется вперед”.