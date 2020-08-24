8% за июнь: металлургов в ОРЛО довели до “точки кипения”

На временно неподконтрольной территории Луганщины работники Алчевского металлургического завода вынуждены временно прекращать работу и писать обращения, чтобы им погасили задолженность за летние месяцы.

Так, 21 августа некоторые цеха на Алчевском металлургическом комбинате (АМК) приостановили работу (ТЛЦ-2 и коксовый), сообщает источник “Луганский инсайд” в телеграмм-канале.

В своем обращении металлурги говорят, что “доведены до крайности”, ведь у них нет средств к существованию: задолженность по зарплате не погашена в полном объеме.

Позднее источник сообщил, что работникам предприятия в тот же день таки перевели остаток зарплаты за май (19%) и 8 % июня. Видимо для того, чтобы в зародыше подавить протестное настроение.