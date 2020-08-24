“Я не понимаю, как это можно сделать”: Разумков о выборах на оккупированном Донбассе

Обращение Леонида Кравчука с предложением рассмотреть соответствие постановления о проведении местных выборов закону Украины о местном самоуправлении и Минским соглашениям поступило в Верховную Раду и передано профильном комитету.

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге в воскресенье, 23 августа, после торжественной церемонии поднятия Государственного флага на площади Конституции, сообщает корреспондент Укринформа.

“Об обращении Леонида Макаровича, оно действительно поступило в Верховную Раду. В пятницу Руслан Алексеевич (Стефанчук – ред.) направил его в комитеты. Профильный комитет будет рассматривать эти вопросы”, – сказал Разумков.

Он отметил, что пока не может говорить о позиции комитета по этому поводу, но сам сегодня не понимает, как можно провести выборы на оккупированных территориях.

“Пока рано мне говорить за комитет, я свою позицию скажу. Я слышал от многих чиновников, что выборы – это правильно и их надо проводить по всей территории, на которой это возможно сделать. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции. Но есть определенные ограничения. Выборы должны быть выборами, они должны быть демократические, представлять интересы всех граждан, проживающих на той или иной территории, нравится нам их выбор или нет. Но выборы должны соответствовать европейским нормам, должны быть такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших граждан. На сегодня провести выборы на временно оккупированных территориях – я не понимаю, как это сделать “, – отметил Председатель Верховной Рады.

В то же время он считает, что в этом случае также целесообразно было бы услышать мнение других членов ТКГ, в частности, представителей Офиса Президента. “Если мы говорим о ТКГ, то следовало бы услышать мнение других представителей, включая представителей Офиса Президента, Андрея Борисовича Ермака, например, он отвечает за это направление. Пока дополнительной информации по этому поводу не поступало”, – отметил Разумков.



При этом он подчеркнул, что в любом случае Верховная Рада будет действовать в интересах всех граждан Украины, но “учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях”.