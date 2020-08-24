Названы авто с самым большим пробегом в мире – в это даже трудно поверить

Стали известны топ-3 автомобиля с самым большим пробегом в мире.

Об этом пишет издание topgir.

Оказалось, что миллион километров пробега совсем не предел для машины.

3-е место

Фольксваген Жук славится своей простотой и неубиваемостью. Подтверждением тому стал зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса в 1993 году пробег авто в 2 320 744 км на Volkswagen Beetle 1963 года из Калифорнии.

Фото: topgir

2-е место

Грецкий таксист Грегориос Сачинидис проехал на своем Mercedes-Benz 200D 1976 года 4,5 млн. км за 23 года. Теперь дизельный Мерседес находится в заводском музее в Штутгарте, а Грегориос в награду за бережное отношение получил в 2004 году новый Mercedes C-Class.

Фото: topgir

1-е место

Первое место занимает машина Volvo P1800 далекого 1966 года. Ее хозяин американец Ирвин Гордон. С того времени он не менял свою машину, а его купе Вольво уже преодолело порог в пять миллионов километров.

Удивительно, что сейчас эта машина до сих пор ездит и американец продолжает ее использовать. Ежедневно он проезжает на нем 200 км на работу и обратно. Секрет успеха – качественное и своевременное обслуживание.

Фото: topgir

Как писал “источник”, в Германии можно купить автомобиль за 50 евро. К такому открытию пришли журналисты одного из изданий.