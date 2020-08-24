В сторону неподконтрольного Донецка отправили украинский флаг. ВИДЕО

Вчера, 23 августа, в День Государственного Флага Украины, активисты из Бахмута (город в Донецкой области) отправили украинский флаг в сторону временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Вільне радіо

Флаги в небо поднимали сначала из центра Бахмута, а затем с КПВВ “Майорское”, в сторону оккупированных территорий.

Такую идею придумали активисты общественной организации “Прогрессивная молодежь Донбасса”.

“Мы хотим, чтобы этот флаг увидели наши украинцы, проживающие на временно-оккупированной территории”, — рассказывает Свободному радио руководитель ОО “Прогрессивная молодежь Донбасса” Оксана Судак.

Флаги размером 1,5 на 1 метр. Чтобы поднять сине-желтый флаг в небо, активистам понадобились десятки шариков. Они также были желто-синего цвета.