Медуз достают из воды граблями: туристы пожаловались на отдых в Кирилловке и показали видео

В сети показали, как происходит уборка пляжей в курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) на побережье Азовского моря, где вода возле берега переполнена медузами.

Соответствующее видео опубликовано на канале Татьяна Life Vlog на видеохостинге Youtube.

Как видно на снятых кадрах, уборщики на пляже для извлечения медуз из воды используют грабли. Собранных таким образом морских обитателей на берегу закапывают в песок.

https://www.youtube.com/watch?v=LU4lndEYR4Q

“А вы видели, как медуз граблями с моря достают? Нет! Тогда смотрите”, – подписала автор видео опубликованные кадры, заметив, что такая забота об отдыхающих очень приятна, иначе медузы окончательно испортили бы отдых на море.

Как сообщал “источник”, в сети опубликовали видео из курортного города Бердянска (Запорожская область), где побережье Азовского моря буквально устлано большими медузами.