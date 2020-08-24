На Луганщине молились за Украину

Утром по случаю Дня независимости председатель облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в молебне за Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Первым богослужения началось в храме Рождества Христова Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви, которое возглавил Уполномоченный представитель Северодонецкой епархии Архимандрит Мелетий.

«Действительно, Луганщина – рассвет Украины. Пожалуй, сегодня мы первыми молились за единство Украины. Но первыми, или последними не имеет значения, ведь каждая молитва за мир на нашей земле », – в своей речи отметил Архимандрит Мелетий.

Богослужение также состоялось в культовом помещении прихода в честь святого пророка Ильи Луганской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). Его провел епископ Афанасий.

В своих молитвах священнослужители просили о помощи украинским воинам и о защите всего украинского народа.

Также Сергей Гайдай возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Ивану Франко.

«Сегодня мы являемся свидетелями больших перемен, которые происходят в нашей Украине. Эти изменения пророчили нам гении слова, боролись казацкие гетманы и все борцы за независимость нашего государства, – подчеркнул глава области. – Поэтому крупные фигуры Тарас Шевченко и Иван Франко оставили нам наследство, которое является для нас ориентиром и сейчас. Они наши постоянные проводники ».

Следует отметить, что музыку на стихотворение Тараса Шевченко «Заповіт» написал украинский композитор, наш земляк и художественный руководитель ансамбля песни и танца «Раданы» Илья Ханенко. Во время мероприятия ее исполнил коллектив «Раданы».