Ефремов поехал на суд по ДТП в футболке со странной надписью – фото озадачило сеть

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, приехал на судебное заседание в футболке с надписью “Православие – это жизнь”.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

При этом, как пишет life.ru, на предыдущем судебном заседании на Ефремове была еще более радикальная футболка. На ней было написано “Православие или смерть”. При этом, данный лозунг в России внесен в список экстремистских материалов, которые нельзя распространять.

Являются ли такие футболки свидетельством активизации религиозной жизни Ефремова, или исключительно его эстетическим выбором – неизвестно и интересует многих.

Отметим, актер отказался от услуг двух своих адвокатов и заявил, что наймет новых.

Как сообщал “источник”, несмотря на то, что сразу после аварии Ефремов признавал свою вину, через какое-то время он начал заявлять о своей невиновности.