“Сохранить Независимость. Закончить войну. Начать расти экономически”: Зеленский озвучил задачи на год

Президент Владимир Зеленский рассчитывает закончить войну и начать экономический рост в 2021 году, когда Украина будет праздновать 30-летие независимости.

О главных задачах власти он рассказал в эфире телеканала “Украина 24”, передает Обозреватель

“Сохранить Независимость. Закончить войну. Начать расти экономически. Расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть все же мировым игроком. И это очень важно. Сделать серьезный День Независимости, мощный, во всех городах страны”, – отметил Зеленский.

Президент пообещал сделать все, чтобы украинцы чувствовали поддержку государства.

“Будем точно стараться. Так сделать День Независимости, чтобы такое событие запомнилось всем и вошло в историю независимой Украины”, – сказал президент.