Борис Христофоров – кто он, как умер и где сыграл, кроме “Трех толстяков”

Борис Христофоров – советский актер, который, в частности, сыграл одного из трех толстяков в одноименном фильме 1966 года (двух других толстяков там сыграли Евгений Моргунов и Сергей Кулагин).

Российские издания РенТВ и 5 канал 24 августа сообщили, что Христофоров 22 августа был найден мертвым в квартире в Москве на Большой Пионерской улице.

Ему было 89 лет.

5 канал отмечает, что следов насильственной смерти на теле Христофорова по итогам предварительного осмотра найдено не было.

Христофоров родился 1 июня 1931 года во Владикавказе.

Кроме «Трех толстяков», у Христофорова также была эпизодическая роль в советском фильме «Свадьба в Малиновке» – он тоже сыграл там толстяка:

Борис Христофоров и Михаил Водяной, “Свадьба в Малиновке” Фото: kino-teatr.ru