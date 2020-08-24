Заболевшая коронавирусом Юлия Тимошенко рассказала о своем состоянии

Народный депутат Юлия Тимошенко, которая заразилась коронавирусной инфекцией, рассказала о своем состоянии.

Об этом она написала в Facebook в публикации, посвященной Дню Независимости Украины.

“Сейчас мне немного тяжело писать этот пост, потому что “вирус, которого нет” – таки есть. Поэтому у меня к вам большое пожелание: берегите себя!“, – написала Тимошено.

Отметим, 23 августа пресс-секретарь пресс-секретарь председателя ВО “Батькивщина” Марина Сорока сообщила, что Юлия Тимошенко получила положительный результат теста на коронавирус и что ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки подтверждено 1 799 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на утро понедельника, 24 августа, в стране выявлено 106 757 заболевших коронавирусной инфекцией.