Италию внезапно засыпало крупным градом – города стали похожи на “поле битвы”

Итальянский город Верона перенес мощный удар стихии, его улицы буквально засыпало градом и залило дождем.

Видео последствий шторма опубликовано в Telegram-канале Daily Storm.

Как отметил градоначальник Вероны, административный центр провинции Венето стал похож на поле битвы. Городу нанесены огромные убытки.

Местные жители также публикуют в соцсети Facebook фотографии разгула стихии. На кадрах видно десятки затопленных улиц и автомобилей, а также упавшие деревья. Работники коммунальных служб очищают дороги от льда.

Стихийное бедствие также нанесло ущерб в нескольких других городах провинции Венето, в том числе в Падуе и Виченце, где град, в частности, побил виноградники.

Как сообщал “источник”, ранее в Татарбунарском районе Одесской области прошел мощный ливень и выпал обильный град, из-за которого погибли птицы.