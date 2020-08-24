В Харькове роскошное авто за 3 млн “бросили” возле мусорника

В Харькове заметили элитный автомобиль BMW за 3 миллиона долларов США.

Об этом сообщается в Instagram-канале “kharkiv_cars”.

Автомобиль сфотографировали в одном из дворов города. Жителей удивили контрасты на снимке: дорогая машина на фоне мусорных баков, серого неба и старых домов.

Многие начали шутить, что BMW бросили на мусорке.

Фото: Скриншот из Instagram

Комментариев фото собрало достаточно.

Фото: Скриншот из Instagram

Фото: Скриншот из Instagram

Фото: Скриншот из Instagram

Фото: Скриншот из Instagram

Как писал “источник, читатель “источника” сфотографировал BMW i8, стоящий в центре столицы. На сайте по продаже машин auto.ria, цена на такое авто стартует от 2,5 миллионов гривен.