Сергей Михалок получил от Зеленского звание Заслуженного артиста Украины

В День Независимости Украины президент Владимир Зеленский присвоил лидеру групп “Ляпис 98” и BRUTTO звание “Заслуженного артиста Украины”.

Об этом сообщается на Facebook-странице Сергея Михалка.

“Президент Украины Владимир Зеленский вручил Сергею Михалку почетное звание “Заслуженного артиста Украины”. Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь!”, – сказано в публикации.

Кроме того на странице размещено фото Михалка с удостоверением заслуженного артиста Украины и видео момента, когда Зеленский вручил ему его.

Также ранее Михалок опубликовал поздравление Украины с Днем Независимости. Он вместе с сыном на пляже исполнил в честь праздника куплет своей песни “Воины Света”.

Ранее “источник” рассказывал, что недавно социальных сетях Сергея Михалка появились фотографии с Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, которые находились в Запорожье с рабочим визитом. “Воины Света!” – подписал лидер “Ляписа 98” серию снимков в одном из заведений города. Публикация Михалка, однако, не нашла поддержки у его фанатов: пользователи Facebook не согласны, что действующий глава государства и его команда заслуживают такого названия.